Сегодня ночью в Югре горели «Mitsubishi ASX» и «Hyundai Solaris»

Сегодня ночью в городе Нефтеюганске ХМАО горели два автомобиля «Mitsubishi ASX» и «Hyundai Solaris».

Сегодня в 01:17 поступило сообщение о возгорании автомобилей «Mitsubishi ASX» и «Hyundai Solaris». Пожар локализован в 01-26. Пожар ликвидирован в 01-30. К тушению пожара от МЧС России привлекалась 1 единица техники, 6 человек личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.