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Сегодня ночью в Югре горели «Mitsubishi ASX» и «Hyundai Solaris»

Опубликовано: 30 июня 2017, 8:46 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня ночью в городе Нефтеюганске ХМАО горели два автомобиля «Mitsubishi ASX» и «Hyundai Solaris».

Сегодня в 01:17 поступило сообщение о возгорании автомобилей «Mitsubishi ASX» и «Hyundai Solaris». Пожар локализован в 01-26. Пожар ликвидирован в 01-30. К тушению пожара от МЧС России  привлекалась 1 единица  техники, 6 человек личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Рубрики: Нефтеюганск, Происшествия. Метки: , , , .


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