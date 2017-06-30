Сегодня ночью в Югре горели «Mitsubishi ASX» и «Hyundai Solaris»
Опубликовано: 30 июня 2017, 8:46 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью в городе Нефтеюганске ХМАО горели два автомобиля «Mitsubishi ASX» и «Hyundai Solaris».
Сегодня в 01:17 поступило сообщение о возгорании автомобилей «Mitsubishi ASX» и «Hyundai Solaris». Пожар локализован в 01-26. Пожар ликвидирован в 01-30. К тушению пожара от МЧС России привлекалась 1 единица техники, 6 человек личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Рубрики: Нефтеюганск, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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