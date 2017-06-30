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Неподтвержденный обыск в Югре

Опубликовано: 30 июня 2017, 13:50 | Служба новостей "ЮграPRO"

По информации, опубликованной в уральских интернет-СМИ, в том числе на ura.ru, со ссылкой на источник в УМВД, в кабинете первого заместителя главы Березовского района Марины Загороднюк 22 июня прошел обыск. Инициатором следственных мероприятий стал отдел экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК).

Источник связывает обыск в кабинете чиновницы не только с работой ее супруга Константина Загороднюка, директора предприятия «Сибирская рыба», но также с недавним визитом губернатора Югры Натальи Комаровой в Березовский район, который состоялся 21 июня в рамках рабочей программы посещения.

Подтвердить или опровергнуть факт проведения обыска не смогли ни в администрации Березовского района, ни в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

В приемной главы администрации Березовского района ответили, что им об обыске ничего не известно. Сама же Марина Загороднюк работает по обычному графику. В момент телефонного разговора нашего агентства с районной администрацией она проводила очередное совещания и на вопросы Югра Про ответить не смогла.

Рубрики: Березовский район, Общество. Метки: , , , .


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