Населенных пунктов в Югре стало меньше

Вчера депутаты Думы ХМАО на очередном заседании проголосовали за изменения в административном устройстве Югры. В карты региона и другие документы, в том числе и федерального уровня будут внесены существенные изменения. Решением депутатов ликвидированы четыре населенных пункта: деревня Новинская Берёзовского района, посёлок Сотниково Октябрьского района, посёлок Нюрих Советского района, а также деревня Пугъюг Нижневартовского района.

По информации, представленной в правительство и Думу ХМАО органами местного самоуправления, в данных населённых пунктах нет постоянных жителей. Это и стало основанием для принятия решения об их ликвидации.

Кроме того, упразднение населенных пунктов также обусловлено необходимостью их устранения из транспортной схемы, теперь также нет надобности бюджетных трат на содержание упраздненных населенных пунктов.