Московского генерала подозревают в том, что он брал взятки борзыми щенками

Генерал следственного комитета России Максим Максименко подозревается в том, что он брал взятки у вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) щенками элитной породы. Об этом сообщает газета Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к следствию источники.

И это еще не все, на заседании суда сотрудник ФСБ сообщил, что в отношении Максименко расследуется дело о вымогательстве им вознаграждения у Смычковского. «Коммерсантъ» указывает, что речь может идти о владельце строительного бизнеса Дмитрии Смычковском, который якобы передал генералу подержанный JeepWrangler, оцениваемый в 1,5 млн руб.

Напомним, что главу УФСБ СКР Михаила Максименко задержали летом 2016 года. Также были задержаны его заместители, Александр Ламонов и заместитель главы московского управления Денис Никандров. Всех их подозревали в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Следствие считает, что они за вознаграждение обещали помочь освободить из СИЗО приближенных вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).