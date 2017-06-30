Депутат Думы Югры Евгений Марков, голосовавший против отмены именных выплат молодым югорчанам: «Деньги есть, только их изъяли из фонда, активы вытащили, а деньги потратили не по целевому назначению»

Как сообщалось, 29 июня состоялось 9-е заседание Думы Ханты-Мансийского автономного округа Vӏ созыва. Рассмотренные депутатами вопросы вызвали большой общественный резонанс. Прокомментировать некоторые из них агентство попросило депутата, руководителя фракции ЛДПР Евгения Маркова.

Кор.: Евгений Александрович, на состоявшемся правительственном часе вы сказали, что в работе правительства есть недостатки и недоработки. В чем это выражается?

Ответ: У правительства есть недоработки и недочеты на самом деле, в частности, по фонду развитияЮгры.Здесь ситуация такая, что генеральный директор фонда Сергей Внуков не соответствует занимаемой должности. В этом выводея полагаюсь на мнение счетной палаты. Рассуждения о том, что все будет, мы уже слышали и мы это уже проходили. Господин Внуков некомпетентен. Фонд уже несколько раз отчитывался, правда, отчитывался Павел Сидоров, курирующий экономический блок и Фонд развития Югры в том числе, и можно сказать, что работы то в Фонде нет никакой. Ребятам раздали бюджетные деньги, они тратят деньги на свое содержание, а больше результатов нет.

Кор.: А правительство отдает им все деньги, которые запланированы бюджетом?

Ответ: У них на остатках сейчас около 480 миллионов, они просто лежат на депозите.Точно сумму я сказать сейчас не могу, но заметного прогресса у Фонда нет.

Кор.: Вы голосовали против закрытия фонда поколений. Почему?

Ответ: Мы в 2014 году приняли все необходимые меры, чтобы фонд работал. Это было единогласное решение рабочей группы, куда входили все профильные правительственные чиновники. Был принят закон по Фонду. Финансовая сторона вопроса позволяет нам говорить о том, что мы могли бы,выплатить не 13 тысяч, а хотя бы по 25 тысяч рублей. Сейчас подвели итоги, на счете Фонда 10 млрд рублей, вот 10 млрд и разделили. И не надо прикрываться законодательством, — у нас деньги были собраны, надо ими распорядиться

Кор.: Как вы оцениваете факты распродажи активов правительством округа, того же Ханты-Мансийского банка, Боровской птицефабрики, других прибыльных объектов?

Ответ: По банку это была приватизационная сделка, акции находились в департаменте государственной собственности. Боровская птицефабрика была активом Фонда поколений, вывели ее из Фонда поколений, а деньги украли. Мы это будем доказывать любыми, в том числе и судебными методами.

Кор.: Как вы оцениваете предложение депутата Алексея Андреева по составлению правительством Югры отдельного плана с целью повышения доходной части бюджета?

Ответ: Мысль в принципе верная, хотя подобный план существует, он ежегодно утверждается в бюджете автономного округа.

Кор.: Борис Хохряков, председатель Думы, в выступлении сказал, что из Фонда поколений будет выплата 13 тысяч рублей, Это одноразовая выплата?

Ответ: Я не знаю, нам никто не сказал, что это за цифра 13 тысяч рублей. Эта цифра родилась в недрах правительства, она ничем не обоснована, и я даже комментировать ее не хочу.

Кор.: А в законе что было прописано?

Ответ: В законе было прописано следующее. В 2011 году мы инициировали изменения в законе, в 2014 его рассмотрели, губернатор Комарова с этим согласилась и подписала соответствующее распоряжение. Мы начали работу и дошли до вполне логичного результата.

Кор.: Депутат Михаил Сердюк сказал, что не была проведена экспертная оценка по активам Фонда поколений, как вы это оцениваете?

Ответ: Да, все так и есть. Говорят, денег нет. На самом деле, деньги есть, только их изъяли из фонда, активы вытащили, а деньги потратили не по целевому назначению. Закон о Фонде поколений был отменен только сейчас, значит, до нынешнего дня лица, причастные к Фонду поколений, нарушали закон.

Кор.: Так какие активы были изъяты?

Ответ: Боровская птицефабрика, кое-что по мелочи, выведено также здание картинной галереи без оценки номинальной стоимости, в том числе и стоимости картин. Закон, хорош он или плох, есть закон, и его надо исполнять. Я рассматриваю эту ситуацию с Фондом как неисполнение губернатором своих обязанностей.