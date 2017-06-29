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Знакомый жительницы ХМАО оказался мошенником

Опубликовано: 29 июня 2017, 15:01 | Служба новостей "ЮграPRO"

Вчера сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Нижневартовску задержали 27-летнего жителя города, подозреваемого в совершении преступления.

В дежурную часть УМВД России по г. Нижневартовску обратилась девушка, которая сообщила, что ее новый знакомый оказался мошенником.

Потерпевшая пояснила полицейским, что со злоумышленником она познакомилась днем ранее. Во время свидания молодые люди катались на велосипеде. Затем молодой человек решил прокатиться на велосипеде в одиночестве, после чего со связи пропал. Прождав какое-то время, девушка поняла, что ее обманули и позвонила в полицию.

Стражи порядка обнаружили подозреваемого в другом микрорайоне города. Подозреваемый, заметив полицейских, попытался скрыться, но был задержан.

В отношении этого гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Рубрики: Нижневартовск, Происшествия. Метки: , , .


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