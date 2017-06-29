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Заседание Думы ХМАО-Югры

Опубликовано: 29 июня 2017, 11:31 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня в Ханты-Мансийске под председательством спикера Бориса Хохрякова проходит 9 заседание Думы Югры шестого созыва

В повестке дня 9 заседания окружного парламента 26 вопросов.

Парламентарии заслушают доклад об исполнении регионального бюджета за 2016 год и за первый квартал текущего года. Также будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в бюджет автономного округа на 2017-2019 годы.

Закон об изменениях административно-территориального устройства Югры направлен на упразднение некоторых населённых пунктов автономного округа, не имеющих постоянно проживающего или зарегистрированного населения.

Будут внесены изменения в отдельные законы автономного округа в сфере опеки и попечительства в части наделения отдельными государственными полномочиями структурных подразделений органов местного самоуправления муниципалитетов.

Помимо этого, в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством будут рассмотрены поправки в окружные законы о дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в Югре, о развитии малого и среднего предпринимательства, а также об отходах производства и потребления.

Региональные парламентарии обсудят вопрос о наделении муниципалитетов правом дополнительного стимулирования медицинских работников с целью устранения дефицита медицинских кадров.

Они также заслушают информацию об исполнении в 2016 году окружных законов о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, о регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан и в области охраны окружающей среды, об энергосбережении и повышении энергоэффективности, а также о развитии малого и среднего предпринимательства в Югре.

Далее народные избранники обсудят Обращение к Министру финансов Российской Федерации Антону Силуанову по вопросу внесения изменения в Налоговый кодекс РФ. Югорские законодатели предлагают освободить физические лица от уплаты государственной пошлины за нотариальное удостоверение сделок с участием органов государственной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления по мене недвижимого имущества, расположенного в аварийном и подлежащем сносу доме.

После заседания депутатского корпуса для средств массовой информации будет проведена пресс-конференция с участием Председателя региональной Думы Бориса Хохрякова и вице-спикеров.

Видеотрансляция пресс-конференции будет доступна на официальном сайте Думы Югры.

 

Рубрики: Общество, Политика, Ханты-Мансийск. Метки: , , .


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