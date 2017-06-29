В Югре живет доверчивый народ

В дежурную часть ОМВД России по г. Мегиону обратился 39-летний местный житель с сообщением о том, что в отношении него были совершены мошеннические действия. Как установили сотрудники полиции, потерпевший посредством сети Интернет решил совершить покупку, найдя на одном из популярных сайтов объявление о продаже снегохода. Поговорив с продавцом, мужчина согласился внести полную оплату за транспортное средство. В скором времени на электронную почту заявителя пришло письмо с номером банковской карты, на которую он перечислил 147 тысяч рублей. После того, как мегионец перевел деньги, сотовый телефон продавца снегохода оказался отключенным.

Еще одна жительница Мегиона деньги в руки мошенникам передала лично. 32-летняя потерпевшая так желала избавиться от жизненных неудач, что решила обратиться за помощью к экстрасенсу. За магические обряды мегионка заплатила 60 тысяч рублей, а также отдала лже ясновидящей все свои золотые украшения, якобы для очищения от негативной энергии. Однако, когда пришло время для возврата золота, телефон экстрасенса оказался вне зоны доступа.

Жительница Ханты-Мансийска 1997 года рождения лишилась 4 тысяч рублей, решив приобрести через интернет-сайт бесплатных объявлений купальник, сумку и несколько платьев.

Около 20 тысяч рублей отдал мошенникам другой житель Ханты-Мансийска, который пытался приобрести строительный инструмент. Объявление о продаже мужчина также нашел на интернет-сайте бесплатных объявлений.