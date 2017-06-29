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В Югре 3 выходца из Таджикистана могут лишиться свободы на 3 года за предоставление липовой справки в ЗАГС

Опубликовано: 29 июня 2017, 9:41 | Служба новостей "ЮграPRO"

В отдел ЗАГС столицы Югры трое выходцев из Республики Таджикистан предоставили «липовые» справки о том, что они не связаны узами брака у себя на родине. В ходе проверки оказалось, что у них в Таджикистане остались дети и законные супруги. Об этом сообщает пресс-служба отдела МВД по Ханты–Мансийску.

Целью горячих парней из Таджикистана, видимо, было желание создать гарем и получить российское гражданство, но бдительные сотрудники ЗАГСа остановили их уже на первом этапе. Возбуждено уголовное дело по составу преступления, предусмотренному ч. 1 ст. 327.1 УК РФ (изготовление поддельных документов), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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