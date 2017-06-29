Сегодня ночью в экономической столице Югры 6 пожарных расчетов тушили жилой дом

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Кто «подставляет» Губернатора Югры? Администрация президента России инициирует проверку Югры с участием прокуратуры по факту ликвидации Фонда поколений, который должен был приносить доходы, и из этих средств должны были производится выплаты детям, родившимся в Югре после 2000 года. Об этом ... Читать полностью >>