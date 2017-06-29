Сегодня ночью в экономической столице Югры 6 пожарных расчетов тушили жилой дом
Опубликовано: 29 июня 2017, 8:20 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью в городе Сургуте ХМАО горел жилой дом.
Сегодня ночью в 23:40 поступило сообщение о возгорании жилого дома. Пожар локализован в 23-49. Пожар ликвидирован в 00-20. К тушению пожара от подразделений МЧС привлекалось 6 единиц техники, 18 человек личного состава. Причины возгорания устанавливают органы дознания МЧС России, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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