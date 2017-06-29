Роспотребнадзор ХМАО: возможность купить опасную рыбу существует, но она невелика

Специалисты Роспотребнадзора за последние 15 месяцев проверили 258 субъектов, занимающихся реализацией рыбы и морепродуктов, из них в 62% выявлены нарушения температурного режима хранения рыбной продукции, факты реализации рыбы с истекшим сроком годности и т.д.

По физико-химическим показателям исследовано 184 (1 кв.2017 года 32) пробы, из них не соответствуют установленным требованиям 9 (или 4,9%) проб ( а 1 квартале 2017 года 2 пробы) рыбопродуктов. В большинстве случаев исследований рыбной продукции по физико-химическим показателям несоответствие установлено по показателю «массовая доля глазури».

По паразитологическим показателям исследовано 906 проб рыбы (1 кв.2017 года -164 пробы), из них не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям 14 (1,5%) , в 1 квартале 2017 года-0.

По микробиологическим показателям исследовано 600 проб рыбопродуктов (1 кв. 2017 года 90), из них не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям 36 (6,0%) проб, в 1 квартале 2017 года -0.

В результате проведенных мероприятий по надзору предупреждено попадание на потребительский рынок 41 партии некачественной рыбной продукции (1 кв.2017 года 10 партий) общим объемом 243,8 кг. (1 кв.2017 года -38.3кг.).

Также выдано 30 предписаний об устранении выявленных нарушений, вынесено 15 постановлений о назначении административного наказания в виде административных штрафов, на общую сумму более 50 тыс. рублей.