Продавец магазина в ХМАО спаивала подростков
Опубликовано: 29 июня 2017, 13:58 | Служба новостей "ЮграPRO"
Мегионский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жительницы посёлка Высокий. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно).
Было установлено, что подсудимая в марте 2017 года в продуктовом магазине продала несовершеннолетнему подростку алкогольную продукцию.
За подобное правонарушение продавец ранее привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния).
Несмотря на это, в апреле 2017 года она вновь реализовала в том же магазине спиртосодержащие напитки несовершеннолетнему, что послужило основанием для возбуждения органами внутренних дел в отношении нее уголовного дела по ст. 151.1 УК РФ.
Суд приговорил виновную к наказанию в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.