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Продавец магазина в ХМАО спаивала подростков

Опубликовано: 29 июня 2017, 13:58 | Служба новостей "ЮграPRO"

Мегионский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жительницы посёлка Высокий. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно).

Было установлено, что подсудимая в марте 2017 года в продуктовом магазине продала несовершеннолетнему подростку алкогольную продукцию.

За подобное правонарушение продавец ранее привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния).

Несмотря на это, в апреле 2017 года она вновь реализовала в том же магазине спиртосодержащие напитки несовершеннолетнему, что послужило основанием для возбуждения органами внутренних дел в отношении нее уголовного дела по ст. 151.1 УК РФ.

Суд приговорил виновную к наказанию в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

 

Рубрики: Мегион, Общество, Происшествия. Метки: , , .


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