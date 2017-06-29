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Новый завод в Югре

Опубликовано: 29 июня 2017, 10:38 | Служба новостей "ЮграPRO"

Близится к завершению строительство молокозавода в сельском поселении Алябьевский Советского района ХМАО-Югры.

Ранее в реализацию инвестиционного проекта было вложено порядка 230 миллионов рублей, в том числе, 75 миллионов бюджетных средств. В июне 2016 года строительство завода было приостановлено из-за нехватки финансов. Однако предприятие сумело привлечь дополнительное финансирование для завершения строительно-монтажных работ.

Сегодня на Алябьевском молокозаводе ведутся отделочные работы внутри производственных помещений, монтаж систем электро-и водоснабжения, вентиляции. Степень готовности объекта оценивается в 95%.

По словам Ивана Коваленко, директора ООО «Советское молоко», уже в августе специалисты приступят к установке и пуско-наладке нового технологического оборудования. В это же время планируется начать набор и обучение персонала: на молокозаводе будет 53 штатных сотрудника.

Первую продукцию жители Советского района смогут попробовать уже в ноябре этого года. Проектная мощность завода — переработка 30 тонн молока в сутки. Предполагаемый к выпуску ассортимент — молоко, кефир, сливки, сметана, творог, сливочное масло, ряженка, йогурт.

Рубрики: Советский район, Экономика. Метки: , , .


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