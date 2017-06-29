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Наркосбытчики осуждены Октябрьским судом ХМАО

Опубликовано: 29 июня 2017, 13:45 | Служба новостей "ЮграPRO"

Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении двух молодых человек, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Кроме того, один из подсудимых признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Государственный обвинитель представил суду доказательства того, что осуждённые, имея умысел на сбыт наркотического средства в крупном размере, сбыли часть синтетического наркотика нескольким жителям Октябрьского района. Однако довести до конца свой преступный умысел они не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками полиции, а приготовленный для сбыта наркотик массой более 50 грамм при аресте был изъят.

Суд признал сбытчиков «спайса» виновными в совершении преступлений и назначил им наказание в виде в виде 10 лет и 11 лет лишения свободы соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Рубрики: Октябрьский район, Происшествия. Метки: , , .


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