МегаФоне стартовала распродажа смартфонов для тарифов «Включайся!»

Уральцы могут купить более 60 смартфонов по специальной цене. Получить скидку на современный девайс может любой пользователь новых тарифов «Включайся». В акции участвуют смартфоны Samsung, ASUS, HTC, Huawei, Lenovo и ZTE.

Идеальным вариантом для общения станет Samsung J5 Prime. Смартфон выделяется режимом энергосбережения, который отключает фоновые приложения, уменьшая расход заряда аккумулятора. А также светосильным объективом с диафрагмой F1.9, что позволяет получать отличные снимки даже при низкой освещенности. 13-мегапиксельная камера гарантирует четкость изображения и проработку мельчайших деталей.

Samsung J5 Prime продается в интернет-магазине «МегаФона» по специальной цене 9990 рублей, что на 3000 рублей меньше средней стоимости по рынку. Условия получения специальной цены:

— пользоваться одним из тарифов линейки «МегаФон — Всё включено S, M, L, XL, VIP» или «Включайся! Пиши, Слушай, Говори, Общайся, Смотри, Премиум»;

— подключить опцию «Бонус на счёт». Бонус в размере 3000 рублей будет зачислен на счет мобильного телефона после покупки устройства.

Подробности акции и перечень смартфонов можно посмотреть на сайте «МегаФона».

Напомним, в конце мая «МегаФон» представил новую тарифную линейку «Включайся!», которая не имеет аналогов. Она учитывает реальные интересы цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Теперь каждый абонент «МегаФона» может «включиться» в мир безграничных цифровых возможностей. Включённый в тариф набор приложений с безлимитным доступом соответствуют интересам клиента. Поэтому тариф «Включайся!» не содержит избыточных услуг.