Фонд поколений Югры ликвидирован

Как уже сообщалось, на сегодняшнем заседании Думы был рассмотрен вопрос о признании утратившими силу окружных законов № 137-оз от 27 декабря 2000 года и № 11-оз от 13 февраля 2002 года. Принятие внесенного «единороссами» законопроекта фактически означает ликвидацию Фонда поколений и отмену выплат юным гражданам Югры, родившимся после 2000 года. Как следует из сегодняшнего выступления председателя Думы Бориса Хохрякова, выплаты могли бы составить не сотни тысяч, а всего 13700 рублей. Только что состоялось голосование по законопроекту. 28 депутатов проголосовали «за» принятие законопроекта, 6 – «против», 1 — воздержался. По факту это означает ликвидацию Фонда поколений.

Согласно мнению жителей ХМАО-Югры, больший позор для Правительства ХМАО-Югры, чем ликвидация Фонда поколений, представить трудно. Правительство полностью признало свою некомпетентность в управлении финансами и активами, неэффективность собственной политики борьбы с коррупцией. Все заявления Правительства об открытости его деятельности, не более, чем клоунада, потому что реальная картина финансово-хозяйственной деятельности не только Фонда поколений, но и других подобных проправительственных структур, остается полностью закрытой для контроля общественности.

Губернатор Наталья Комарова, демонстративно устранившись от решения этого чисто губернаторского вопроса, наглядно продемонстрировала свое отношение к решению проблем, имеющих важное значение для десятков тысяч югорчан.