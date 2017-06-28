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Забывчивость чиновницы из Югры суд оценил в 50 тысяч рублей

Опубликовано: 28 июня 2017, 13:26 | Служба новостей "ЮграPRO"

Югорская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд в администрации Советского района ХМАО-Югры.

Установлено, что исполняющая обязанности начальника Управления по делам архитектуры и капительного строительства администрации Советского района Ирина Кувалдина в период с января по март 2017 года не оплатила из бюджета муниципальный контракт на поставку оборудования для реконструкции больничного комплекса в г. Советский. Поставщик оборудования ООО «Хоссер» своевременно не получил более 2 млн. рублей.

По мнению прокуратуры, задержка платежа «повлекла причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства».

Руководствуясь эти соображением, межрайонный прокурор возбудил в отношении Ирины Кувалдиной производство по делу об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения административного дела мировой судья привлек виновницу задержки платежа к административной ответственности в виде штрафа на сумму более 50 тыс. рублей.

 

Рубрики: Общество, Советский район. Метки: , , , .


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