В Югре задержан мужчина, пытавшийся вывести из России крупную сумму в валюте

Похожие:

Сургутский университет присоединился к международной инициативе CDIO Сургутский государственный университет присоединили к международной инициативе CDIO (http://www.cdio.org/). Присоединение СурГУ к ассоциации университетов CDIO предоставляет вузу большие возможности в развитии академической мобильности преподавателей и обучающихся, в подготовке конкурентоспособных выпускников, востребованных на рынке труда. Об этом ... Читать полностью >>