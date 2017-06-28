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В Югре задержан мужчина, пытавшийся вывести из России крупную сумму в валюте

Опубликовано: 28 июня 2017, 8:30 | Служба новостей "ЮграPRO"

Накануне в международном аэропорту города Сургута сотрудники таможенной службы задержали мужчину, пытавшегося незаконно вывести из России более 10 тысяч долларов США.

Пассажир рейса, следовавшего из Сургута в Худжант при себе имел крупную сумму незадекларированной валюты. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, передает телерадиокомпания Сургутинтерновости.

«Вывозить из страны можно любую сумму , главное  — письменно продекларировать денежные средства в объеме более 10 тысяч долларов США», — заявил сотрудник таможенной службы.

Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: , , , .


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