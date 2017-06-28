Среда, 28 июня 2017 18+

Комментарии:

Сургутский университет присоединился к международной инициативе CDIO

Опубликовано: 28 июня 2017, 8:48 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сургутский государственный университет присоединили к международной инициативе CDIO (http://www.cdio.org/). Присоединение СурГУ к ассоциации университетов CDIO предоставляет вузу большие возможности в развитии академической мобильности преподавателей и обучающихся, в подготовке конкурентоспособных выпускников, востребованных на рынке труда. Об этом сообщает пресс-служба СурГУ.

Делегация СурГУ, в состав которой входили проректор по развитию Валерия Безуевская, проректор по учебно-методической работе Елена Коновалова, директор Политехнического института Валерий Галкин, директор Института естественных и технических наук Юлия Петрова, заведующая кафедрой государственного и муниципального права Наталья Филиппова, заведующий кафедрой автоматики и компьютерных систем Андрей Запевалов, доцент кафедры автоматики и компьютерных систем Дмитрий Кузин с 13 по 25 июля находилась с рабочим визитом в Университете Калгари (Канада). Возглавлял делегацию Сергей Косенок, ректор СурГУ. Основными целями поездки стали знакомство с деятельностью Университета Калгари и участие в работе XIII Международной конференции CDIO, посвященной вопросам реформирования инженерного образования.

Результаты плодотворной работы СурГУ по модернизации инженерного образования на конференции представил Дмитрий Кузин. Принципы проектно-ориентированного инженерного образования в соответствии со стандартами CDIO были внедрены при разработке основных профессиональных программ подготовки бакалавров по направлениям «Химия», «Программная инженерия» и «Управление в технических системах». Итогом напряжённой подготовительной работы специалистов СурГУ, а также успешного выступления на конференции стало решение о присоединении Сургутского государственного университета к Всемирной инициативе CDIO (http://www.cdio.org/).

Подробнее о результатах поездки можно узнать в интервью с проректором по развитию Валерией Безуевской.

В сентябре 2017 года начинается набор абитуриентов на новые программы подготовки бакалавров по программам, выстроенным с учётом преимуществ практико-ориентированного обучения на основе стандартов CDIO.

 

Рубрики: Общество, Сургут. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

204
Просмотры:
4
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

В Югре задержан мужчина, пытавшийся вывести из России крупную сумму в валюте

Опубликовано 28 июня 2017, 8:30

Накануне в международном аэропорту города Сургута сотрудники таможенной службы задержали мужчину, пытавшегося незаконно вывести из России более 10 тысяч долларов США. Пассажир рейса, следовавшего из Сургута в Худжант при себе имел крупную сумму незадекларированной валюты. По ... Читать полностью >>

В Югре трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа

Опубликовано 27 июня 2017, 22:53

В городе Радужный ХМАО трехлетний мальчик погиб. Выпав из окна седьмого этажа. Мама оставила ребенка одного в комнате с открытым окном и ушла на кухню. Ребенок залез на подоконник и выпал из окна. От полученных травм ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO