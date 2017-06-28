Сургутский университет присоединился к международной инициативе CDIO

Сургутский государственный университет присоединили к международной инициативе CDIO (http://www.cdio.org/). Присоединение СурГУ к ассоциации университетов CDIO предоставляет вузу большие возможности в развитии академической мобильности преподавателей и обучающихся, в подготовке конкурентоспособных выпускников, востребованных на рынке труда. Об этом сообщает пресс-служба СурГУ.

Делегация СурГУ, в состав которой входили проректор по развитию Валерия Безуевская, проректор по учебно-методической работе Елена Коновалова, директор Политехнического института Валерий Галкин, директор Института естественных и технических наук Юлия Петрова, заведующая кафедрой государственного и муниципального права Наталья Филиппова, заведующий кафедрой автоматики и компьютерных систем Андрей Запевалов, доцент кафедры автоматики и компьютерных систем Дмитрий Кузин с 13 по 25 июля находилась с рабочим визитом в Университете Калгари (Канада). Возглавлял делегацию Сергей Косенок, ректор СурГУ. Основными целями поездки стали знакомство с деятельностью Университета Калгари и участие в работе XIII Международной конференции CDIO, посвященной вопросам реформирования инженерного образования.

Результаты плодотворной работы СурГУ по модернизации инженерного образования на конференции представил Дмитрий Кузин. Принципы проектно-ориентированного инженерного образования в соответствии со стандартами CDIO были внедрены при разработке основных профессиональных программ подготовки бакалавров по направлениям «Химия», «Программная инженерия» и «Управление в технических системах». Итогом напряжённой подготовительной работы специалистов СурГУ, а также успешного выступления на конференции стало решение о присоединении Сургутского государственного университета к Всемирной инициативе CDIO (http://www.cdio.org/).

Подробнее о результатах поездки можно узнать в интервью с проректором по развитию Валерией Безуевской.

В сентябре 2017 года начинается набор абитуриентов на новые программы подготовки бакалавров по программам, выстроенным с учётом преимуществ практико-ориентированного обучения на основе стандартов CDIO.