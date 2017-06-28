Реконструкция по-югорски: три в одном + дирекция

Вчера на заседании Думы Нижневартовска депутаты утвердили изменения в структуре администрации города. Три управления – по физической культуре и спорту, по культуре, по социальной и молодёжной политике — объединяют. В результате их слияния появится один департамент — по социальной политике.

Преобразования закончатся к концу осени. Как пояснили представители администрации, главная задача реформы – оптимизация и улучшение качества обслуживания населения, а также повышение доступности социальных услуг. При этом, объём финансирования всех направлений работы остаётся на прежнем уровне. В наибольшей степени реорганизация затронет сферу спорта. Функции будут перераспределены. Так, например, в скором времени создадут отдельную дирекцию, в ведении которой полностью будет находиться эксплуатация спортивных учреждений.

Ещё одно преобразование в структуре администрации города касается управления по информационной политике. Теперь оно будет называться «управление по взаимодействию со средствами массовой информации». Изменение носит чисто технический характер, глобальных реформ за этим не последует. Смена названия необходима для конкретизации работы структурного подразделения.