Пенсионер из ХМАО «трудоустроил»80 мигрантов

Желая подзаработать, 62-летний пенсионер из города Ханты-Мансийска, поставил на поток изготовление документов о трудоустройстве мигрантов, и тем самым обеспечил иностранным гражданам незаконное пребывание на территории Российской Федерации.

Предприимчивый пенсионер изготавливал фиктивные трудовые договоры, которые скреплял печатью организации, прекратившей свою деятельность в результате банкротства. В общей сложности по юридическому адресу не существующей ныне организации были зарегистрированы более 80 иностранцев.

Отделом дознания МО МВД России «Ханты-Мансийский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322.1 (Организация незаконной миграции). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.