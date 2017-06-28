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Пенсионер из ХМАО «трудоустроил»80 мигрантов

Опубликовано: 28 июня 2017, 15:46 | Служба новостей "ЮграPRO"

Желая подзаработать, 62-летний пенсионер из города Ханты-Мансийска, поставил на поток изготовление документов о трудоустройстве мигрантов, и тем самым обеспечил иностранным гражданам незаконное пребывание на территории Российской Федерации.

Предприимчивый пенсионер изготавливал фиктивные трудовые договоры, которые скреплял печатью организации, прекратившей свою деятельность в результате банкротства. В общей сложности по юридическому адресу не существующей ныне организации были зарегистрированы более 80 иностранцев.

Отделом дознания МО МВД России «Ханты-Мансийский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322.1 (Организация незаконной миграции). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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