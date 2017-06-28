Остап Бендер отдыхает! «Команда» столицы Югры, как символ круговой поруки?

Буквально на днях Госдума разрешила Федеральной службе охраны (ФСО) засекречивать личные данные чиновников.

Депутаты Госдумы просто утвердили инициативу Президента России Владимира Путина засекретить персональные данные чиновников, занимающих высокие посты, и членов их семей. Согласно принятому Думой закону, к засекреченным персональным данным относятся банковские счета, сведения о недвижимости (как в стране, так и за рубежом) и прочее имущество. По сути, Дума просто узаконила российское даже не ноу-хау, а многовековую традицию воровать, и, по возможности, тайно и много.

Конечно, Правительству ХМАО и администрациям югорских муниципалитетов никогда не одолеть кремлевских высот, чтобы вот так, заповедно и в полном затишье, под защитой закона набивать сундуки золотыми червонцами.

25 декабря 2008 года был принят Федеральный закон N273-ФЗ «О противодействии коррупции». Он наделал своим появлением немалый переполох среди чиновного люда, но против него пусть не моментально, но появилось противоядие: не надо показывать деньги, полученные мимо казенной кассы. Сошка помельче, типа сотрудников департамента экономики правительства Югры, перебивалась не декларируемыми гонорарами в наличной форме: еще памятен случай с арестом троих работников департамента из-за взяток в крупном размере, и следствие по делу еще не закончено. Нормально, казалось бы, задуманная операция по отъему денег у предпринимателей закончилась крахом: нельзя доверяться незнакомым людям, особенно, когда в деле замешаны большие деньги.

Так вот одна из составляющих современного ноу-хау – не иметь дел с малознакомыми людьми, а формировать свой клан, связанный круговой порукой, члены которого никогда, никуда и ни на кого из своих соратников «стучать» не побегут.

Ежегодная весенняя публикация доходов чиновников за прошедший год вызывает нездоровый интерес населения, в массе своей живущего совсем небогато.

Теперь пример небольшого столичного города Ханты-Мансийска. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин заработал за 2016 год 5,1 млн рублей. В 2016 году его доход был на 500 тыс. рублей больше, чем по итогам 2015 года: тогда Ряшин отчитался о доходе в размере 4,6 млн рублей. Общероссийский финансово-экономический кризис, как видим, достает не всех.

В данных, опубликованных на сайте администрации города, поясняется, что в сумме доходов Ряшина чуть более 900 тыс. рублей — это компенсация за неиспользованный отпуск. Остальное — 4,6 млн рублей или более 380 тыс. рублей в месяц — доходы от постоянного места работы.

Ряшин по-прежнему владелец жилого дома площадью 240 кв. метров и земельного участка площадью 1158 кв. метров. Он рулит автомобилем Toyota Land Cruiser 200. Но в 2016 году, судя по декларации, также приобрел мотоцикл Honda.

Супруга главы города отчиталась о доходе в размере 3,5 тыс. рублей (в 2015 году заработала 51 тыс. рублей). У нее в собственности по-прежнему квартира площадью 153 кв. метра и автомобиль Infiniti QX.

Хотя складывается впечатление, что официальная зарплата может быть фактором, не оказывающим существенного влияния на общий уровень благосостояния чиновника. Примерно год назад в прессе сообщалось о том, что Максим Ряшин, пребывая в должности генерального директора лесопромышленной компании «Кода Лес» потерпел на этом хозяйстве полный крах. Итоги его деятельности были плачевны: компания балансировала на грани банкротства, не помогали даже сотнемиллионные вливания из Фонда поколений, учрежденного во время губернаторства Александра Васильевича Филипенко.

Публикации на тему ликвидации этого фонда включены в план агентства «Юграпро». Сейчас же заметим единственное: вопрос о ликвидации, касающийся десятков тысяч югорчан, рассматривался властью при закрытых дверях в обстановке секретности, хотя нужно было ответить на один вопрос: где бюджетные 15 миллиардов рублей, где прибыль, которая должна быть получена за счет многократного оборота денежных средств? Сколько сейчас средств на счетах фонда, сколько инвестировано, каков результат? Надо полагать, большинство югорчан хотели бы узнать правду, но ее можно вытащить из распорядителей и заемщиков фонда только под пыткой. Злые языки мелют, что немалое участие в разорении фонда принял и Максим Ряшин.

Причина ликвидации фонда, как было заявлено на закрытом заседании – отсутствие механизма распределения денежных средств. Честно говоря, создать такой механизм – плевое дело для мало-мальски грамотного финансиста, и подобная отговорка – для доверчивых глупцов Дело, скорее всего, в другом: распределять нечего, все, вероятно разворовано и разбазарено, вот и приходится наводить тень на плетень.

По столице Югры блуждают устойчивые слухи, что история приобретения дома, заявленного Ряшиным в декларации довольно интересная. В бытность пребывания в должности генерального директора «Кода Лес», Максим Павлович на вполне законных основаниях как руководитель выступил заказчиком строительства коттеджного поселка с типовыми домами в районе ОМК. Программу строительства курировал многолетний заместитель и соратник Ряшина по всем светлым и темным делам Рамиль Хабибулин. Нашелся подрядчик. Далее схема была примитивной до гениальности. Начали со строительства двух домов, и когда они оказались в высокой степени строительной готовности, подрядчик, не став гнаться за получением денег по окончании строительства, внезапно обанкротился. Дома построены, но не приняты, и как бы не существуют. На торги была выставлена только земля, которую купили доверенные люди, тут же перепродавшие ее за гроши Ряшину и Хабибулину. Другие дома по проекту коттеджного поселка на улице Кузьмы Шагута строить не стали. Сейчас два дома-близнеца комбинаторов Ряшина и Хабибулина стоят рядышком, как напоминание о блестяще исполненной афере. В соседях Ряшина состоятельные и состоящие при должностях югорчане, а въезд на улицу Кузьмы Шагута вопреки всем правилам ГИБДД, пожарной и медицинской безопасности перекрывает шлагбаум.

В Ханты-Мансийске ходят упорные слухи, что в городе незаконно строятся здания, документы на которые будут оформлены задним числом, и, вполне возможно, застройщики будут рассчитываться с ослепшим руководством городской администрации не только в денежной форме, но и «борзыми щенками». Сейчас агентство готовит ряд запросов в различные инстанции, в том числе и в администрацию Ханты-Мансийска о принадлежности и законности строительства некоторых объектов. Их в нашем списке пока два, но, надеемся его расширить с помощью наших любознательных и неравнодушных читателей – пишите от этом в комментариях.

Злые языки утверждают, что с приходом в мае 2011 года Максима Ряшинана на должность главы городской администрации, началось системное выдавливание со строительного рынка местных предпринимателей. Сейчас главные игроки на этом поле уроженцы Азербайджана Тейфур Гейбатов, учредитель и руководитель ООО «Дива» и Дильгам Мамедов, генеральный директор ООО «Версо-Монолит». Основным заказчиком этих предприятий является администрация Ханты-Мансийска. К примеру, у «Версо-Монолит», организации с уставным капиталом 30 тысяч рублей, с 2013 года из 83 выигранных контрактов 82 приходится на государственный и муниципальный заказ.

Чуть скромнее, но тоже впечатляюще, выглядят успехи ООО «Дива». Из 35 выигранных контрактов 21 – государственные и муниципальные. Не вызывает сомнения, что любовь азербайджанских строителей и чиновников городской администрации не только взаимна, но и взаимовыгодна.

Обратим внимание на два объекта. Первый – гаражи в микрорайоне Южный, которые пытаются построить прямо среди жилого массива. Общая площадь постройки – 1280 кв. метров, в том числе гаражей – 800 кв. метров. По некоторым сведениям, их владельцами должны были стать сотрудники СУ СК РФ по ХМАО-Югре. Подрядчик – Тейфур Гейбатов или одна из подконтрольных ему частных структур. Строительство после резкого протеста жильцов микрорайона удалось остановить, но ведь и здания никто не сносит, надеясь, видимо, что стройку удастся завершить.

Еще один объект – здание непонятного назначения, скорей всего, это будет гостиница, находится на улице Объездной между Миграционным центром и гостиницей «Черемушкин лог» с адресом улица Объездная, 39\2. Несмотря на проблемы с земельным участком, здание за последние полгода подросло на один этаж и его готовятся подводить под кровлю. За этой стройкой тоже маячит личность Тейфура Гейбатова.

Сейчас в Ханты-Мансийске начался подготовительный этап строительства здания, где будет проходить Всемирная шахматная олимпиада 2020. Место строительства выбрали неподалеку от гостиницы «Олимпийская». «Шахматный дворец» обойдется бюджету, и это предварительные данные, в 2 миллиарда рублей. По сообщениям СМИ, сделку курируют главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменкои его зять, мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Подрядчиком определено ООО «Версо-Монолит» во главе с Дильгамом Мамедовым. Заказчик стройки — Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа.

Наше агентство перед публикацией этого материала попыталось выяснить некоторые подробности строительства объекта, в частности, как связаться с исполнительной дирекцией стройки? Из приемной департамента нас по телефону отослали к куратору, сотруднику департамента Алексею Барбулину, который, как выяснилось, работает всего две недели и об исполнительной дирекции даже не слышал. Обещал перезвонить через полчаса. Перезвонил вовремя, но сказал, что посоветовался с руководством, которое по телефону говорить не хочет, а желает читать письменный запрос. Запрос агентство напишет и отправит. Но возникает другой вопрос, почему вокруг гражданского объекта уже сейчас создается обстановка секретности, и в финансовом омуте шахматного оазиса, предварительная стоимость которого 2 миллиарда рублей, начинает мутнеть вода?

Новые общественное устройство России лишено идеологических догм. На российских просторах, где еще жив дух коллективизма, не приживаются ни насаждаемый сверху патриотизм, ни другие «духовные скрепы» Однако, в большом почете слово «команда», заимствованное из мира спорта, где победу можно добыть только совместно. Чиновный люд, наивно полагая, что «пипл» искренне верит в его честность и некорыстие, под шумок проворачивает личные дела и делишки, связывая всю команду местечковой омертой, иначе — круговой порукой. Кстати, при канувшем в лету советском строе круговая порука в расследовании уголовных преступлений расценивалась правосудием как одно из наиболее отягчающих обстоятельств.