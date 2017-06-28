Несостоявшееся убийство в ХМАО

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре собрал доказательства для вынесения судом приговора двум жителям поселка Комсомольский Советского района: Константину и Александру Вороновым. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 – п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству по найму).

Установлено, что Вороновы, являющиеся родными братьями, испытывая личные неприязненные отношения к жителю города Югорска, 1981 года рождения, вступили между собой в сговор для организации его убийства. Из показаний потерпевшего следует, что возможным поводом для его «заказа» был конфликт, произошедший между ним и одним из подсудимых в 2001 году на вечере встречи выпускников.

В 2015 году братья обратились к ранее незнакомому мужчине, которому предложили совершить убийство за вознаграждение 150 тысяч рублей. О преступных намерениях братьев «киллер» сообщил в правоохранительные органы и дал свое согласие на участие в проведении оперативного эксперимента, в рамках которого было инсценировано убийство потерпевшего.

19 июня 2015 года подсудимые просмотрели предоставленную им видеозапись инсценировки убийства и, получив координаты места преступления, передали исполнителю часть денежных средств, после чего были задержаны сотрудниками полиции.

Приговором суда Константин и Александр Вороновы признаны виновными в инкриминируемом преступлении и им назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.