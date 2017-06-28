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Нельзя любить в Югре за деньги

Опубликовано: 28 июня 2017, 12:46 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сотрудники ОМВД России по Сургутскому району, проводя профилактическую операцию, установили, что в одной из саун города Лянтора молодые женщины оказываются интимные услуги за деньги.

После подтверждения этого факта полицейские задержали четырех жительниц Алтайского края. Гражданки привлечены к административной ответственности по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). Санкция статьи предусматривает административный штраф в размере от полутора до двух тысяч рублей. Кроме того, полицейские установили хозяйку бизнеса по предоставлению интим услуг. Ей оказалась жительница города Лянтора,1977 года рождения.

В настоящее время в отношении женщины отделом дознания ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Рубрики: Происшествия, Сургутский район. Метки: , , , .


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