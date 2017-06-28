Кто «подставляет» Губернатора Югры?

Администрация президента России инициирует проверку Югры с участием прокуратуры по факту ликвидации Фонда Поколений, который должен был приносить доходы, и из этих средств должны были бы производится выплаты детям, родившимся в Югре после 2000 года. Об этом сообщил корреспонденту «ЮграPRO» активист, эксперт ОНФ Алексей Савоськин.

Зная о том, что Администрация Президента будет проводить проверку, и не смотря на это принять закон о ликвидации Фонда Поколений и, что это конечно же приведет к акцентированию внимания проверяющих к распродаже активов Фонда, и очень сложно будет Кремлю не заметить эту проблему. А вдруг администрация президента придет к выводу о недопустимости таких скоропалительных решений, или обратит внимание, на разбазаривание бюджетных средств и ликвидных активов. Однако, видимо кому то это и надо — ложка дорога к обеду!

Ни кто, никогда не говорил о том, что налог на добычу природных ископаемых (НДПИ) будет формировать доходы Фонда Поколений, и это попытка обмануть общественное мнение. НДПИ был частью консолидируемого дохода бюджета Югры. Сейчас это бюджет Программы «Сотрудничество» и деньги в полном объеме возвращаются в бюджет Югры.

«Конечно я сожалею о таком решении «единоросов», депутатов Думы ХМАО о ликвидации Фонда Поколений и о том, что они фактически «кинули» жителей Югры, то молодое поколение, наше будущее. Если есть проблемы, то их необходимо решать, в том числе и путем реформирования законодательства, вносить изменение в устав Фонда, менять руководство, но ликвидировать Фонд Поколений – это тоже самое, что лучшее средство от перхоти — это гильотина.

У меня трое детей, которые подпадают под эту программу и по сути меня «единоросы» «кидают» на 600 тыс. рублей. Монополия Единой России во власти Югры и привела к такой ситуации, что куда-то пропали деньги, где эти деньги, почему нет прибыли и почему Фонд ничего не заработал? Ресурс для зарабатывания денег есть, а чем занимается менеджмент Фонда и руководство округа? Почему о проблеме вспомнили только сейчас, когда наступил момент оплаты денежных средств.

Я в своем обращении в администрацию президента предложил, что бы такие решения принимались только с участием прокуратуры, и мне ответили, что проверку проводят и срок продлили на два месяца. Остановитесь, сделайте программу оздоровления. На страховую компанию «Югория» нашли 4 млрд рублей в программе «Сотрудничества», а на молодое поколение не нашли. Это аморально!

И если завтра депутаты примут этот закон, то я подам заявление в Генеральную прокуратуру и обязательно информирую федеральный Исполком ОНФ и Администрацию Президента России, чтобы приобщили эти факты к материалам проверки, а Генеральная прокуратура деньги моих детей взыскала с виновников, допустивших необоснованную ликвидацию Фонда Поколений. Хочется в связи с этим опереться на слова Владимира Путина: «Теска по отчеству! Где деньги?» И почему депутаты – народные избранники не защищают народ, а пытаются защитить чиновников, которые разбазарили народные деньги? Они не ищут тех, кто растратил деньги и не пытаются заставить их вернуть эти средства в Фонд», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» Алексей Савоськин.

Не все депутаты «единороссы» согласны с ликвидацией Фонда Поколений, и еще возможно, что совесть перед будущими поколениями победит коррупцию, а Губернатор Югры, как женщина, не подпишет этот закон.