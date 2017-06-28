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Хакеры атаковали серверы «Роснефти»

Опубликовано: 28 июня 2017, 12:20 | Служба новостей "ЮграPRO"

Вчера была предпринята мощная вирусная атака на серверы «Роснефти», а также ее «дочек», в том числе «Юганскнефтегаза».

После этого события в Twitter компании была размещена информация о том, что «распространители лживых панических сообщений будут рассматриваться как сообщники организаторов атаки и вместе с ними нести ответственность». В чем заключается суть «панических сообщений», уполномоченные лица «Роснефти» не уточнили. Обозреватели связывают хакерскую атаку с иском, «Роснефти» к АФК «Система» на 170,6 миллиарда рублей, рассмотрение которого началось вчера в Арбитражном суде Башкирии.  По поводу расследования кибератаки «Роснефть» незамедлительно обратилась в правоохранительные органы

По свидетельствам пользователей компьютеров «Роснефти», все устройства в корпорации и ее подразделениях одновременно перезагрузились, после чего скачали неизвестное программное обеспечение и вывели на экран заставку вируса WannaCry. В тексте заставки пользователям предлагалось перевести 300 долларов в биткоинах по указанному адресу. Из дальнейшего уведомления следовало, что ключ для разблокировки компьютера вышлют по электронной почте.

Тем не менее, «Роснефть» в своем микроблоге заявила, что хакерская атака не привела к серьезным последствиям «благодаря тому, что компания перешла на резервную систему управления производственными процессами, ни добыча, ни подготовка нефти не остановлены».

Как известно, предыдущая хакерская атака с использованием вируса WannaCry произошла в середине мая 2017 года. Тогда вирусом оказались заражены компьютеры МВД, сотового оператора «Мегафон», РЖД и некоторых российских банков. Всего от масштабной вирусной атаки пострадали десятки тысяч компьютеров в 104 странах мира. Согласно заключениям экспертов, хакерский центр находится в одной из стран Юго-Восточной Азии.

Рубрики: Нефтеюганск, Происшествия, ТЭК. Метки: , , , .


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