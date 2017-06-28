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Фракция «Единой России» в Думе ХМАО-Югры пытается «замять» скандал с ликвидацией Фонда поколений

Опубликовано: 28 июня 2017, 14:37 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня на 9-м заседании комитета Думы Югры по бюджету, финансам и налоговой политике было принято решение «рекомендовать Думе отменить закон ХМАО, в соответствии с которым все родившиеся в Югре после 2000 года дети были быть обеспечены материальны капиталом и трудоустройством в будущем».

Предлагаемый «единороссами» законопроект предлагает признать утратившими силу закон № 137-оз от 27 декабря 2000 года и № 11-оз от 13 февраля 2002 года. Этот рассмотренный сегодня на заседании законопроект внесен комитетом по социальной политике Думы ХМАО-Югры. По мотивации авторов законопроекта, его принятие связано с изменением Российского законодательства и вызвано в основном отсутствием основного источника финансирования в связи отсутствием прямых отчислений налога на добычу полезных ископаемых, а также не соответствиям сумм, предлагаемых к выплатам фактическим потребностям.

Выступая на заседании комитета, депутат Евгений Марков, в частности, сказал: «На протяжении нескольких десятков лет правительство ХМАО на средство налогоплательщиков формировало базу для выполнение этого закона, тогда почему вдруг принимается это решение? И в этой ситуации денежные средства и активы требуют определенной переоценки. Они должны быть должным образом распределены».

Также возникли разногласия в оценке активов Фонда поколений. На прошлом, внеочередном заседании комитета фигурировала сумма 15 млрд. рублей Сейчас она уменьшилась на 2,5 миллиарда. Депутат Михаил Сердюк спросил докладчика, заместителя губернатора ХМАО-Югры Геннадия Бухтина: «12, 5 миллиардов, это некая актуальная экспертная оценка или балансовая стоимость активов?»

«Балансовая», — ответил Бухтин.

«Я буду голосовать против, потому что закон не проработан, мы даже толком не знаем цифры. На сегодняшний день полагаться на балансовые цифры абсолютно беспочвенно. У нас некоторые сомнения в плане реализации самого масштабного в стране социального проекта, который олицетворяет эпоху ХМАО, и через пять лет наши коллеги будут смеяться над тем, что мы сейчас сделаем. Первое, что надо сделать, это дать оценку эффективности работы менеджемента. Кто принимал решение об инвестировании в инфраструктуру п. Мортка? Какая эффективность этих инвестиций? Надо проанализировать все уголовные дела, которые были возбуждены, в том числе, связанные с покупками квартир в Петербурге и т.д. Мы должны дать оценку, провести экспертизу, а затем принимать решение», — закончил свое выступление Михаил Сердюк.

При голосовании по вопросу о фактической ликвидации Фонда поколений два депутата, Евгений Марков и Михаил Сердюк, голосовали «против», «единороссы» голосовали «за», кроме депутата Алексея Андреева. который воздержался.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , .


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Комментарии

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    28 июня 2017 в 16:23

    г-н Марков и г-н Сердюк, в итоге-то ЧТО БУДЕТ, ЧТО РЕШИЛИ???Ваши голоса учли как-то или они роли не играют???

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