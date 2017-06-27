Завтра в Югре прогнозируется шторм. Ветер порывами до 23 м/с
Опубликовано: 27 июня 2017, 16:31 | Служба новостей "ЮграPRO"
Завтра в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается неблагоприятные погодные условия. В регионе ожидается гроза, сильный дождь, ветер порывами до 23 метров в секунду. В столице Югры прогнозируется ветер порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Ожидаемые неблагоприятные метеоусловия способны нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, возможно повреждение кровли зданий.
Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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