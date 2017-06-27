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В Югре задержан наркодилер с 10 граммами гашиша

Опубликовано: 27 июня 2017, 9:48 | Служба новостей "ЮграPRO"

В городе Советский ХМАО задержан 23-летний житель города с 10 граммами гашиша.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками отделом МВД России по Советскому району задержан 23-летний житель города, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. В ходе личного досмотра у молодого человека изъят полимерный пакет с веществом серого цвета. По данным экспертного исследования изъятое вещество является наркотическим средством гашиш, общей массой около 10 граммов, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

Рубрики: Происшествия, Советский район. Метки: , , , .


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