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В Югре трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа

Опубликовано: 27 июня 2017, 22:53 | Служба новостей "ЮграPRO"

В городе Радужный ХМАО трехлетний мальчик погиб. Выпав из окна седьмого этажа.

Мама оставила ребенка одного в комнате с открытым окном и ушла на кухню. Ребенок залез на подоконник и выпал из окна. От полученных травм малыш скончался на месте, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре.

Рубрики: Происшествия, Радужный. Метки: , , , .


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