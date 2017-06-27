В Югре трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа
Опубликовано: 27 июня 2017, 22:53 | Служба новостей "ЮграPRO"
В городе Радужный ХМАО трехлетний мальчик погиб. Выпав из окна седьмого этажа.
Мама оставила ребенка одного в комнате с открытым окном и ушла на кухню. Ребенок залез на подоконник и выпал из окна. От полученных травм малыш скончался на месте, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре.
Рубрики: Происшествия, Радужный. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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