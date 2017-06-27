В Югре наказан дорожный дебошир

В марте 2017 года сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по Кондинскому району был остановлен мотоцикл под управлением 36-летнего местного неработающего жителя.

В нарушение правил дорожного движения мужчина управлял транспортным средством без защитного шлема, не имел права управления транспортным средством, к тому же по внешнему виду находился в состоянии алкогольного опьянения. Выполнить законные требования сотрудника полиции передать руль управления и пройти медицинское освидетельствование, нарушитель отказался, стал выражаться грубой нецензурной бранью, вел себя агрессивно, на замечания не реагировал и в итоге набросился на полицейского с кулаками.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (применение насилия, неопасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. В настоящее время решение суда вступило в законную силу.