В Москве смертельно ранен биснесмен Вачик Абгарян

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Сегодня утром в Югре горел жилой дом Сегодня утром в городе Мегион на Западной улице горел жилой дом. В 06:10 поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Пожар локализован в 06-17. Пожар ликвидирован в 06-28. К тушению пожара от МЧС России привлекались 3 единицы ... Читать полностью >>