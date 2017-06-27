В Москве смертельно ранен биснесмен Вачик Абгарян
Опубликовано: 27 июня 2017, 13:21 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Москве на Верейской улице смертельно ранен глава столичной строительной компании «Кап-строй» Вачик Абгарян.
Рядом с собственным офисом расстреляли 57-летнего бизнесмена Вачика Абгаряна, передаёт телеграм-канал Маш.
Бизнесмен был ранен в грудь. Его доставили в больницу. Медики зафиксировали клиническую смерть.
Рубрики: Происшествия, Страна и Мир.
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