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В Москве смертельно ранен биснесмен Вачик Абгарян

Опубликовано: 27 июня 2017, 13:21 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Москве на Верейской улице смертельно ранен глава столичной строительной компании «Кап-строй» Вачик Абгарян.

Рядом с собственным офисом расстреляли 57-летнего бизнесмена Вачика Абгаряна, передаёт телеграм-канал Маш.

Бизнесмен был ранен в грудь. Его доставили в больницу. Медики зафиксировали клиническую смерть.

Рубрики: Происшествия, Страна и Мир.


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