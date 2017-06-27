Сегодня утром в Югре горел жилой дом
Опубликовано: 27 июня 2017, 11:35 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня утром в городе Мегион на Западной улице горел жилой дом.
В 06:10 поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Пожар локализован в 06-17. Пожар ликвидирован в 06-28. К тушению пожара от МЧС России привлекались 3 единицы техники, 8 человек личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.
Рубрики: Мегион, Происшествия.
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