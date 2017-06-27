Пьяный водитель в ХМАО не справился с управлением и погиб в ДТП (Видео)

Накануне утром в Нижневартовском районе на 204 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» 20-летний водитель «ЛАДЫ 217030» наехал на препятствие в виде тросового ограждения с последующим опрокидыванием на крышу. В результате ДТП водитель и 2 пассажира 18 и 24 лет получили телесные повреждения.

27 июня в 03:10 в Сургутском районе на ул. Горького п. Белый Яр водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Хендай I40», не справился с управлением и наехал на дорожное металлическое ограждение. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия, пассажир получил телесные повреждения. В ходе проверки установлено, что погибший водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.





Всего за сутки в ХМАО сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 3007 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 33 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 9 – за отказ от медицинского освидетельствования, 8 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. 40 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.