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Опасным спиртом в ХМАО торгуют меньше

Опубликовано: 27 июня 2017, 15:37 | Служба новостей "ЮграPRO"

Специалисты Роспотребнадзора ХМАО-Югры в период с 31 марта по 26 июня 2017 года проверили 25 объектов, осуществляющих реализацию пищевой спиртосодержащей продукции. В ходе проверок выявлено 2 партии непищевой спиртсодержащей продукции, реализация которой приостановлена, в количестве 64 шт.  общим объемом 6,4 л. Вся продукция арестована, в отношении лиц, осуществлявших реализацию данной продукции возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

По результатам анализа статистики установлено, что в период с 01 января по 01 июня 2017 года в сравнении со средним показателем 2013-2016 гг. в 2017 отмечается снижение случаев отравлений в 1,4 раза и снижение случаев отравлений со смертельным исходом в 1,5 раза.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года отмечается снижение случаев отравлений в 1,8 раза и снижение случаев с летальным исходом в 1,5 раза.

Напомним, что поводом для запрета реализации непищевой спиртосодержащей продукции на всей территории России стало массовое отравление метанолом в Иркутске, которое произошло 17—26 декабря 2016 года. В результате отравления пострадало в общей сложности 123 человека, 76 из них скончались. По количеству жертв это отравление стало самым крупным за постсоветскую историю России и на постсоветском пространстве.

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