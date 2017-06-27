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Ни любви, ни золота: ложный донос жительницы ХМАО

Опубликовано: 27 июня 2017, 17:24 | Служба новостей "ЮграPRO"

В дежурную часть УМВД России по г. Сургуту поступило заявление сургутянки 1976 года рождения о краже золотых изделий. Женщина пояснила сотрудникам полиции, что в данной краже подозревает своего бывшего сожителя.

В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что заявительница специально сообщила о преступлении, так как своим обращением в полицию хотела вернуть мужчину после расставания. А золото из-за финансовых трудностей заранее сама сдала в ломбард.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: , , , .


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