Ни любви, ни золота: ложный донос жительницы ХМАО

В дежурную часть УМВД России по г. Сургуту поступило заявление сургутянки 1976 года рождения о краже золотых изделий. Женщина пояснила сотрудникам полиции, что в данной краже подозревает своего бывшего сожителя.

В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что заявительница специально сообщила о преступлении, так как своим обращением в полицию хотела вернуть мужчину после расставания. А золото из-за финансовых трудностей заранее сама сдала в ломбард.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.