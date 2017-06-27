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«Мертвые души» по-югорски

Опубликовано: 27 июня 2017, 16:27 | Служба новостей "ЮграPRO"

Прокуратура г. Нижневартовска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении).

Установлено, что неработающая женщина в период с декабря 2016 по апрель 2017 года в своей двухкомнатной квартире за вознаграждение поставила на миграционный учёт 9 граждан Республик Таджикистан, Узбекистан.

Регистрация иностранцев произведена с целью легализации их нахождения на территории города. При этом фактически по месту пребывания они никогда не проживали.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

 

Рубрики: Нижневартовск. Метки: , , .


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