Югорская эпопея пьяного автоугонщика без водительских прав

Вчера в дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району поступило телефонное сообщение от 38-летнего поселка Карымкары об угоне автомобиля. По прибытии полицейских на место происшествия автомобиль был найден, и, кроме того, эксперт-криминалист изъял с водительской двери угнанного автомобиля след пальца руки, по которому и был установлен подозреваемый. Им оказался 27-летний житель города Сургута, уроженец одной из республик ближнего зарубежья, который находился в Октябрьском районе в командировке на одном из месторождений.

Накануне он со своими знакомыми приехал в п. Карымкары приобрести продукты питания и встретиться со знакомыми. В гостях произошла ссора, после которой подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на улицу, где заметил автомобиль с ключами в замке зажигания. Выехав на проезжую часть, подозреваемый не справился с управлением и совершил наезд на металлическую конструкцию. Мужчина решил оставить автомобиль и пошел пешком.

Вскоре подозреваемый заметил еще один автомобиль, ключи которого также находились в замке зажигания. Прокатившись на авто по улицам поселка, мужчина оставил автомобиль и продолжил свой путь пешком.

Проснувшись утром в доме местного жителя и выйдя на улицу, мужчина обнаружил автомобиль с работы, уехал на нем на месторождение, где и был задержан полицейскими.

В ходе следствия также выяснилось, что подозреваемый не имеет водительского удостоверение на право управлением транспортными средствами.

В отношении злоумышленника возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.