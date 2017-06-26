Понедельник, 26 июня 2017 18+

Комментарии:

Югорская эпопея пьяного автоугонщика без водительских прав

Опубликовано: 26 июня 2017, 20:08 | Служба новостей "ЮграPRO"

Вчера в дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району поступило телефонное сообщение от 38-летнего поселка Карымкары об угоне автомобиля. По прибытии полицейских на место происшествия автомобиль был найден, и, кроме того, эксперт-криминалист изъял с водительской двери угнанного автомобиля след пальца руки, по которому и был установлен подозреваемый. Им оказался 27-летний житель города Сургута, уроженец одной из республик ближнего зарубежья, который находился в Октябрьском районе в командировке на одном из месторождений.

Накануне он со своими знакомыми приехал в п. Карымкары приобрести продукты питания и встретиться со знакомыми. В гостях произошла ссора, после которой подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на улицу, где заметил автомобиль с ключами в замке зажигания. Выехав на проезжую часть, подозреваемый не справился с управлением и совершил наезд на металлическую конструкцию. Мужчина решил оставить автомобиль и пошел пешком.

Вскоре подозреваемый заметил еще один автомобиль, ключи которого также находились в замке зажигания. Прокатившись на авто по улицам поселка, мужчина оставил автомобиль и продолжил свой путь пешком.

Проснувшись утром в доме местного жителя и выйдя на улицу, мужчина обнаружил автомобиль с работы, уехал на нем на месторождение, где и был задержан полицейскими.

В ходе следствия также выяснилось, что подозреваемый не имеет водительского удостоверение на право управлением транспортными средствами.

В отношении злоумышленника возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

Рубрики: Октябрьский район, Происшествия.


Рейтинг новости:

124
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Еще из рубрики "Октябрьский район":

На реке Обь в районе поселка Октябрьское ХМАО утонул мужчина

26 июня 2017, 10:44

24 июня на реке Обь в районе поселка Октябрьское купался мужчина, по словам очевидцев утонул. Прибыв на место трагедии, спасатели обследовали 28 км2. береговой линии. Поиск результатов не дал, сообщает информационно-аналитический отдел «Центроспас-Югории»... Читать полностью >>

Главу поселения в Югре подозревают в растрате 22 млн рублей

19 июня 2017, 17:09

В Октябрьском районе ХМАО глава сельского поселения Каменное перечислила 22 млн рублей ООО «Инновационные технологии» за невыполненные работы. Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления). Из материалов ... Читать полностью >>

В городах Югры 12 июня ограничат движение автотранспорта

10 июня 2017, 21:08

Окружная Госавтоинспекция информирует водителей о том, что в связи с проведением праздничных мероприятий 12 июня будет ограничено движение автотранспорта в следующих муниципальных образованиях Югры: Белоярский район г. Белоярский: с 13.30 до 15.00 – по ул. Центральная, ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO