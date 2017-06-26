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В Югре спустя два года найдены убийцы молодого мужчины

Опубликовано: 26 июня 2017, 19:35 | Служба новостей "ЮграPRO"

В сентябре 2016 года в лесном массиве на 56 километре автодороги «Советский-Урай» грибники нашли скелетированные останки человека.  В результате проведенной генетической экспертизы было установлено, что останки принадлежат жителю Кондинского района, 1985 года рождения. Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили версию следствия о криминальном характере его смерти. По данному  факту Югорским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемыми в убийстве оказались трое мужчин, в возрасте от 29 до 49 лет, которые в августе 2015 года совместно с потерпевшим работали в составе бригады на территории Северо-Даниловского месторождения. В один из вечеров мужчины совместно распивали спиртное в палатке, где между ними и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой потерпевшему были нанесены множественные ножевые ранения, а затем удары лопатой. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемые захоронили тело в лесном массиве.

В настоящее время обвиняемым инкриминируется п. «ж». ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). По ходатайству следователя и решению суда все они заключены под стражу.

Отметим, что за совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо пожизненное заключение.

Рубрики: Кондинский район, Происшествия.


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