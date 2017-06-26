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В столице Югры женская сборная России по шахматам впервые в истории выиграла чемпионат мира

Опубликовано: 26 июня 2017, 19:33 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня в Ханты-Мансийске на командном чемпионате мира по шахматам среди женщин победила сборная России в составе Ольги Гири Александры Костенюк, Екатерины Лагно, Валентины Гуниной и Александры Горячкиной.

В заключительном 9 туре российская сборная обыграла команду Украины. Для победы в чемпионате сборной России было достаточно одной ничьей и в первой же партии Александра Костенюк сыграла вничью с Анной Ушениной из Украины.

Рубрики: Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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