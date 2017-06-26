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В Нефтеюганске вспоминают мэра города Владимира Петухова, погибшего 19 лет назад

Опубликовано: 26 июня 2017, 11:33 | Служба новостей "ЮграPRO"

Памятные мероприятия в честь трагически погибшего 19 лет назад мэра города Владимира Петухова проходят сегодня, 26 июня, в Нефтеюганске.

В материалах следствия по делу об убийстве мэра, в частности, отмечается, что 17 июня 1998 года Владимир Петухов опубликовал в газете «Нефтеюганский рабочий» свое обращение к президенту РФ Борису Ельцину, где выразил протест против циничных действий и убийственной политики, проводимой олигархами из ОАО Роспром-ЮКОС и банка «Менатеп» в Нефтеюганском регионе.

В знак протеста Владимир Петухов объявил бессрочную голодовку. Через девять дней его убили неподалеку от здания горадминистрации. За это и другие преступления, суд уже приговорил к пожизненному заключению бывшего руководителя службы безопасности компании «ЮКОС» Алексея Пичугина. Но заказчик убийства точно не установлен. Общественная молва называет в качестве кандидата Михаила Ходорковского, а убийство Петухова определяет, как подарок на день рождения: 19 лет назад 26 июня олигарху исполнилось 35 лет. ». Сам же Михаил Ходорковский свою причастность к данному преступлению отрицает.

День памяти впервые всенародно избранного мэра Нефтеюганска начался в 10.30 с возложения венков на могилу Владимира Петухова и панихиды на городском кладбище. После чего участники направились к бюсту-памятнику Владимиру Петухову на траурный митинг, который традиционно пройдет на аллее Комсомольской славы.
По информации Юлии Назник, сотрудницы отдела организационной работы администрации Нефтеюганска, в мероприятиях примут участие делегации более чем из 40 регионов страны: «Будут представители Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители муниципалитетов, общественники. Свое участие уже подтвердили более 200 руководителей муниципального, регионального и федерального уровней. Ожидается приезд полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Игоря Холманских, а также губернатора Югры Натальи Комаровой».
Программа дня памяти также предусматривает проведение Всероссийской конференции «Местное самоуправление: служение и ответственность». Ее цель — формирование и укрепление позитивного образа местного самоуправления как института, ответственного перед населением и государством, консолидирующего местные сообщества, а также патриотического воспитания молодежи.
В рамках конференции состоится награждение памятной медалью имени В.А.Петухова «Долг. Совесть. Честь» представителей местного самоуправления. беззаветно преданных долгу и служению людям. Мероприятия завершатся вечером памяти.

Именем Владимира Петухова названа улица в Нефтеюганске, всенародному мэру в городе поставлен памятник.

Рубрики: Нефтеюганск, Общество.


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