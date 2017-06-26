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В Мегионе и Нижневартовске отметили День Молодежи

Опубликовано: 26 июня 2017, 19:46 | Служба новостей "ЮграPRO"

25 июня в Мегионе прошли массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Молодежи. Не подвела мегионцев погода, позволившая всем запланированным мероприятиям состояться, а также, задавшая всеобщее летнее настроение.

При поддержке фонда «МЫ ВМЕСТЕ» прошла эстафета для молодых семей «Энергия молодости». В эстафете приняли участие 14 семей, каждая из которых продемонстрировала сплоченность, активность и позитивный настрой. Каждой семье-участнице был вручен памятный приз – блендер, за предоставление которых фонд «МЫ ВМЕСТЕ» выражает благодарность генеральному директору АО «ГЭС», депутату городской Думы от фракции «Единая Россия» Анатолию Алтапову.

В Нижневартовске в этом году День молодежи отметили с особым размахом – 25 июня в городе прошла серия масштабных и интересных мероприятий, организованных региональной общественной организацией «Молодежная инициатива». Фонд «МЫ ВМЕСТЕ» выступил организаторам спортивной площадки «ЗОЖигай».

На специально оборудованной и оформленной площадке за Ледовым Дворцом развернулись спортивные баталии. В течении 4 часов тренировались и соревновались одновременно различные спортивные клубы города: каждый участник народного гуляния мог испытать себя в КроссФите и гиревом спорте.

Для желающих улучшить свою физическую форму проходил марафон в стиле Зумба – сразу несколько профессиональных инструкторов, сменяя другу друга, проводили тренировку Зумба-фитнес.

Всего на площадку, организованную фондом «МЫ ВМЕСТЕ», улучшить свою физическую форму пришли более 500 вартовчан, к которым присоединились волонтеры фонда. «Для нас важно организовывать доступные спортивные тренировки, чтобы каждый житель города смог включится и стать здоровее на благо своей семьи, города и округа», — отметил учредитель фонда «МЫ ВМЕСТЕ», депутат Думы Югры от фракции «Единая Россия» Алексей Андреев.

Всем участникам мероприятия фонд «МЫ ВМЕСТЕ» приготовил питьевую воду и памятные подарки, а тренеры и инструкторы были отмечены благодарственными письмами депутата Думы Югры Алексея Андреева.

«Удивительно талантливая молодежь ХМАО не перестает прославлять наш округ на музыкальных, танцевальных, творческих конкурсах, научных конференциях, спортивных состязаниях на федеральном и международном уровнях. Югра является плодородной почвой для развития потенциала и формирования таланта, и наша молодежь непрестанно доказывает это, показывая лучшие результаты во всех направлениях. Мы гордимся вами, пылкие сердца Югры, и желаем Вам успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья для реализации задуманного. Мечтайте, работайте, достигайте вершин и будьте счастливы!», — обратился к участникам празднования Дня молодежи Алексей Андреев.

Рубрики: Нижневартовск, Общество.


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