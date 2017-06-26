Цена минимальной корзины продуктов в России увеличилась на 10 %
Опубликовано: 26 июня 2017, 10:14 | Служба новостей "ЮграPRO"
Стоимость минимального набора продуктов питания в России с начала 2017 года выросла на 10 процентов, резкий скачек цен произошел в апреле 2017 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документы Росстата.
Необходимо отметить, что инфляция по данным Росстата за этот период составила 1,7 процентов.
Белокочанная капуста подорожала в 1,4 раза, картофель, лук, морковь и свекла подорожала в 1,2-1,3 раза, яблоки на 7,5 процентов. В тоже время огурцы подешевели на 26,4 процентов, а помидоры — на 11,5 процента.
Рубрики: Страна и Мир, Экономика.
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