Тарифы на электроэнергию в Югре вырастут
Опубликовано: 26 июня 2017, 12:57 | Служба новостей "ЮграPRO"
С 1 июля 2017 года на территории ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской области произойдет плановое изменение тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей. Изменения установлены Распоряжением Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО №45 от 22 декабря 2016 г. Ознакомиться с этим документом можно на сайте АО «ТЭК».
Установленные с 1 июля 2017 года тарифы на электроэнергию будут действовать и в первом полугодии 2018 года. Рост цен на электроэнергию не превысит 4 процента.
АО «ТЭК» также напоминает, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г. в случае отсутствия индивидуального прибора учета электроэнергии при наличии технической возможности его установки размер платы за коммунальную услугу по электроснабжению с 1 января 2017 года определяется с учетом повышающего коэффициента 1,5.
Рубрики: ТЭК, Экономика. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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