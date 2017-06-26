Первая в истории Югры чемпионка мира по шахматам, международный гроссмейстер Ольга Гиря: Победа сборной России на чемпионате мира среди женщин это не сенсация, а закономерность

Сегодня в Ханты-Мансийске впервые в истории женская сборная России по шахматам выиграла чемпионат мира. Также впервые в истории югорчанка Ольга Гиря стала чемпионкой мира.

Ключевой мачт девятого тура командного чемпионате мира среди женщин Россия – Украины завершился победой россиянок со счетом 3:1.

Ольга Гиря в своей крайней партии в Ханты-Мансийске обыграла Наталью Букса из Украины.