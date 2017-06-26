Первая в истории Югры чемпионка мира по шахматам, международный гроссмейстер Ольга Гиря: Победа сборной России на чемпионате мира среди женщин это не сенсация, а закономерность

Сегодня в Ханты-Мансийске на командном чемпионате мира по шахматам среди женщин победила сборная России в составе Ольги Гири Александры Костенюк, Екатерины Лагно, Валентины Гуниной и Александры Горячкиной. В заключительном 9 туре российская сборная обыграла команду Украины. ... Читать полностью >>
С 1 июля 2017 года на территории ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской области произойдет плановое изменение тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей. Изменения установлены Распоряжением Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры, ... Читать полностью >>
24 июня на реке Обь в районе поселка Октябрьское купался мужчина, по словам очевидцев утонул. Прибыв на место трагедии, спасатели обследовали 28 км2. береговой линии. Поиск результатов не дал, сообщает информационно-аналитический отдел «Центроспас-Югории»... Читать полностью >>