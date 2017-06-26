Наталья Комарова: «В шахматной академии большое количество зрителей на каждом туре»
Опубликовано: 26 июня 2017, 19:57 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня в Ханты-Мансийске губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с президентом Международной шахматной федерации Кирсаном Илюмжиновым. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
«В шахматной академии большое количество зрителей на каждом туре. Спасибо мэтрам за мастер-классы с нашими юными шахматистами. Мы провели несколько соревнований в период чемпионатов на площадке югорской академии», — сказала Наталья Комарова.
«Все как обычно довольны, все на высоком уровне. Ханты-Мансийск — это знак качества», — отметил Кирсан Илюмжинов.
Рубрики: Общество, Спорт, Ханты-Мансийск.
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