Наталья Комарова: «В шахматной академии большое количество зрителей на каждом туре»

Сегодня в Ханты-Мансийске губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с президентом Международной шахматной федерации Кирсаном Илюмжиновым. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«В шахматной академии большое количество зрителей на каждом туре. Спасибо мэтрам за мастер-классы с нашими юными шахматистами. Мы провели несколько соревнований в период чемпионатов на площадке югорской академии», — сказала Наталья Комарова.

«Все как обычно довольны, все на высоком уровне. Ханты-Мансийск — это знак качества», — отметил Кирсан Илюмжинов.