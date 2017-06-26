На реке Обь в районе поселка Октябрьское ХМАО утонул мужчина
Опубликовано: 26 июня 2017, 10:44 | Служба новостей "ЮграPRO"
24 июня на реке Обь в районе поселка Октябрьское купался мужчина, по словам очевидцев утонул. Прибыв на место трагедии, спасатели обследовали 28 км2. береговой линии. Поиск результатов не дал, сообщает информационно-аналитический отдел «Центроспас-Югории».
Рубрики: Октябрьский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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