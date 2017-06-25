В столице Югры на чемпионате мира по шахматам в среди женщин в 8 туре команда России обыграла сборную Египта

Сегодня в Ханты-Мансийске на командном чемпионате мира по шахматам среди женщин в 8 туре сборная России победила сборную Египта. Победы одержали наша землячка Ольга Гиря, Валентина Гунина и Костенюк Александра.

Для справки. Международный гроссмейстер Ольга Гиря родилась 4 июня 1991 года в городе Лангепасе. Первым тренером Оли стал ее папа Александр Алексеевич. Девочка из Ханты-Мансийского автономного округа несколько раз выиграла детские первенства России, причем некоторые из них с результатом 9 очков из 9 возможных. Чемпионку из Лангепаса заметили, и вскоре она оказалась в московском шахматном интернате-училище олимпийского резерва № 1, где с ней работали гроссмейстеры Сергей Чехов и Сергей Архипов. В 2007 году Ольга выигрывает юношеское первенство мира, показывает результат 10 из 12. Спустя два года талантливая шахматистка под руководством своего нового наставника Александра Калинина покоряет звание гроссмейстера, выигрывает чемпионат страны среди юниорок.