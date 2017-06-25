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Сегодня в столице Югры две сборные России по шахматам одержали победы

Опубликовано: 25 июня 2017, 21:48 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня в Ханты-Мансийске на командном чемпионате мира по шахматам сборная России держала победу над сборной Индии. Победу команде принес Владимир Федосеев, выигравший у Паримарджана Неги. Команда Китая обыграла сборную Норвегии. Поляки обыграли белорусов, Выиграли Радослав Войташек и Гжегож Гаевский. Украинцы благодаря  победе Александра Моисеенко обыграли американцев со счетом 2,5:1,5. Команда Турции со счетом 3:1 выиграла у Египта. «Забойщиками» стали Мустафа Йылмаз и Вахап Шаналь.

Итоги после 8 туров: У Китая 14 очков, у Российской сборной – 13, у Польской сборной – 12, Турция набрала – 10 очков, Индия – 9, США – 8, Беларусь и Украина набрали по 6 очков, Норвегия – 2, Енипет -0.

На командном чемпионате мира по шахматам среди женщин сборная России держала победу над сборной Египта. Сборная Грузии обыграла команду из Украины. Сборная Китая выиграли у сборной Польши. Индианки выиграли у вьетнамок с минимальным счетом благодаря победе Еши Караваде на третьей доске. Ничьей завершился матч США – Азербайджан.

Итоги после 8 туров: У женской сборной России – 14 очков, у украинок – 12, китаянки набрали – 11, у грузинок и индианок по 10 очков, польки набрали 7 очков, у сборной США – 6, у Азербайджана и Вьетнама – по 5 (14,5), 10. У Египта – 0.

Пары 9-го тура:

Мужчины:

Турция – Беларусь, Украина – Египет, Россия – США, Норвегия – Индия, Польша – Китай.

Женщины:

Россия – Украина, Китай – Египет, Вьетнам – Польша, Азербайджан – Индия, Грузия – США.

Рубрики: Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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