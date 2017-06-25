Сегодня ночью в Югре на нефтяном месторождении горела газовая емкость
Опубликовано: 25 июня 2017, 10:20 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью на Северо-Хохряковском нефтяном месторождении Нижневартовского района ХМАО горела газовая емкость.
В 00:40 поступило сообщение о возгорании газовой емкости. Пожар локализован в. Пожар ликвидирован в 00-44. К тушению пожара от подразделений МЧС привлекалось 2 единицы техники, 10 человек личного состава. Причины возгорания устанавливают органы дознания МЧС России, со по Югре.
Рубрики: Нижневартовский район, Происшествия, ТЭК. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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